Mbappé : Le PSG tente un transfert et provoque une révolution inattendue

Alexis Brunet

Le PSG ne sait pas encore s'il pourra officiellement compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Les dirigeants parisiens doivent donc être prêts à dégainer très vite et très fort sur le marché des transferts, en cas de départ du champion du monde. Luis Campos a pensé à Ousmane Dembélé pour remplacer le natif de Bondy, s'il venait à quitter le club. Cela a peut-être fait peur au FC Barcelone, qui voudrait donner le capitanat à l'ancien Rennais.

Depuis 2017, Ousmane Dembélé évolue au FC Barcelone. À cette époque-là, le Français débarquait en Espagne en provenance du Borussia Dortmund, pour la coquette somme de 105M€, plus des bonus. S'il a alterné entre le bon et le moins bon depuis le début de son aventure catalane, le champion du monde semble enfin avoir trouvé sa plénitude chez les blaugrana.

Le PSG a un œil sur Dembélé

Ousmane Dembélé a un profil particulièrement rare, celui d'un joueur pouvant faire basculer le sort d'un match avec un dribble, une accélération. Il est donc pisté par de grands clubs. Le PSG par exemple réfléchirait à en faire le remplaçant de Kylian Mbappé, s'il venait à quitter la capitale.

Mbappé fait craquer le PSG, il se fait dézinguer https://t.co/F4v6PQfx7r pic.twitter.com/V7QmGFBffS — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Ousmane Dembélé, futur capitaine du FC Barcelone ?