Une star arrive au PSG, la mèche est vendue par... Griezmann !

Toujours bien décidé à renforcer son secteur offensif, le PSG a fait de Bernardo Silva sa priorité, mais il ne sera pas le seul joueur attendu par le club de la capitale. Bien conscient de la situation, Joao Felix souhaiterait absolument signer au PSG. Et un gros indice est dévoilé sur son avenir.

Déjà très actif sur le mercato, le PSG a bouclé l'arrivée de cinq nouveaux joueurs à savoir Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Lee Kang-In et Lucas Hernandez. Mais c'est encore loin d'être terminé puisque Luis Campos souhaite encore densifier massivement le secteur offensif de Luis Enrique. Une situation qui n'a pas échappé à Joao Felix.

Joao Felix rêve du PSG

En effet, vu d'Espagne, le choix de l'attaquant portugais est clair. Il y a quelques jours, AS assurait que Joao Felix souhaitait absolument rejoindre le PSG cet été. Et ce lundi, MARCA en rajoute une couche, révélant que l'ancien crack de Benfica se verrait effectivement très bien rejoindre le club de la capitale dans les prochaines semaines.

