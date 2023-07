Incroyable, le PSG va rafler la mise pour ce pote de Mbappé

Arnaud De Kanel

Le mercato se poursuit du côté du PSG. Le club de la capitale s'est montré très actif la semaine passée puisqu'il a officialisé les venues de Luis Enrique, Marco Asensio, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Lucas Hernandez. Et il se pourrait bien que Randal Kolo-Muani prenne le même chemin dans les semaines à venir.

Le PSG a déjà dépensé plus de 100M€ depuis que le mercato estival a ouvert ses portes. Luis Enrique peut donc compter sur ses recrues avant même de rentrer dans le vif du sujet. Une aubaine pour le coach espagnol, un peu plus verni que ses prédécesseurs pour le moment. Or, il ne dispose toujours pas d'un buteur de renom. Le PSG veut réparer cette anomalie.

Mercato : Un attaquant va recaler le PSG et l'OM https://t.co/MmxhyBcwsz pic.twitter.com/p3wBIFtwmp — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Le PSG en pole pour Kolo-Munai

Ce lundi, The Independent nous apprend que le club de la capitale aurait doublé la concurrence pour Randal Kolo-Muani. La venue du natif de Bondy ne serait pas liée au futur toujours aussi incertain de son ami Kylian Mbappé.

Francfort baisse le prix