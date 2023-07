PSG : La mère de Mbappé annonce sa prochaine destination

Thibault Morlain

Alors que Kylian Mbappé va profiter encore de quelques jours de vacances, le joueur du PSG est dernièrement parti se ressourcer du côté du Cameroun, le pays natal de son père. Un voyage intervenu au beau milieu des rumeurs concernant son avenir avec le club de la capitale. Et voilà qu'en marge de ce déplacement, Fayza Lamari, la mère de Mbappé a annoncé la prochaine destination du Français.

D'abord aux Etats-Unis pour ses vacances, Kylian Mbappé s'est ensuite rendu ces derniers jours au Cameroun. Un voyage symbolique pour le joueur du PSG, lui dont le père est d'origine camerounaise. Alors que ce déplacement a fait énormément parler, voilà que cela pourrait ne pas être le dernier de Mbappé...

PSG : Mbappé bloque de gros transferts ! https://t.co/lts6ToQjfe pic.twitter.com/A2IB7NDrXy — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

Après le Cameroun, l'Algérie ?

D'un père originaire du Cameroun et d'une mère aux origines algériennes, Kylian Mbappé pourrait prochainement se rendre en Algérie. Et c'est Fayza Lamari, mère du joueur du PSG, qui l'a expliqué, rapporté par RMC : « Il est important pour nous de visiter ses pays d’origine, à savoir le Cameroun et l’Algérie. Il est Français et fier de l’être, mais aussi fier de ses racines. Dans le domaine qui nous tient à cœur, c’est-à-dire l’éducation, et permettre à ces enfants de pouvoir grandir sereinement ».

« Incroyable séjour »