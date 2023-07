PSG : C’est terminé pour ce bon pote de Kylian Mbappé !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé avec insistance dans le viseur du PSG qui envisage le recrutement d’un buteur de renommée internationale cet été, Randal Kolo Muani pourrait donc retrouver Kylian Mbappé dans la capitale. Mais de son côté, l’Eintracht Francfort ne semble pas disposé à le laisser partir et ferme la porte pour l’international français.

Interrogé en juin dernier au micro d e Canal + , Randal Kolo Muani répondait sans détour à l’intérêt que lui porte le PSG pour cet été : « C’est flatteur que le PSG soit derrière toi, comme les tout autres grands clubs. Mais ce n’est pas parce que tu viens de région parisienne, ou que tu y as grandi, que tu dois automatiquement jouer au PSG », indiquait le buteur français de 24 ans, qui ne semble donc pas vraiment motivé à l’idée de raller le PSG. Et pourtant, Kolo Muani est suivi de très près par le club de la capitale.

Le PSG vise un transfert, une offre colossale est partie https://t.co/UJjx6GVKse pic.twitter.com/rKfKxTLcDL — le10sport (@le10sport) July 9, 2023

Le PSG cherche un buteur

En effet, la direction du PSG est plus que jamais en quête d’un profil au poste de buteur, et Randal Kolo Muani présente plusieurs avantages, comme celui par exemple de déjà connaître Kylian Mbappé avec qui il évolue en équipe de France. En plus des options Victor Osimhen (Naples) et Harry Kane (Tottenham), le buteur de l’Eintracht Francfort figure donc sur la short-list du PSG, mais la piste vient de prendre un sérieux coup de froid.

« Rien de concret »