PSG : Mbappé réclame un joueur, c’est la douche froide

Plus que jamais dans l’attente du recrutement d’un nouveau buteur au PSG, Kylian Mbappé aurait d’ores et déjà validé la piste menant à Randal Kolo Muani, son coéquipier de l’équipe de France. Mais de son côté, le joueur de l’Eintracht Francfort penche plutôt vers une autre destination que le PSG.

Ce n’est plus un secret pour personne, le PSG s’est mis en quête d’un nouveau profil au poste de buteur capable d’occuper le rôle de pivot. Une demande qui avait été formulée depuis plusieurs mois par Kylian Mbappé, et plusieurs profils sont déjà ciblés à cet effet par Luis Campos comme Victor Osimhen (Naples) ou encore Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort). Ce dernier n’est pas un inconnu pour Mbappé, puisqu’ils sont déjà alignés côte à côte en équipe de France.

Kolo Muani répond au PSG

Dans un entretien accordé à Canal Football Club dimanche, Randal Kolo Muani a évoqué sans détour cet intérêt du PSG à son égard. Et l’ancien Nantais jette un froid sur les attentes de Luis Campos et Kylian Mbappé : « C'est flatteur que le PSG s'intéresse à toi, tout comme les autres grands clubs. Ce n'est pas parce que tu viens de la région parisienne ou que tu y as grandi que tu dois automatiquement jouer au PSG », indique le joueur de l’Eintracht Francfort.

Il préfère la Premier League