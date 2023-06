Mercato : Il affole le PSG, l’ASSE lui a dit non

Baptiste Berkowicz

Auteur d'une grande saison avec le club allemand de Francfort, Randal Kolo Muani n'a pas toujours connu des périodes fastes. Aujourd'hui pisté par les plus grands clubs européens, notamment le PSG, l'international français raconte ses débuts compliqués dans le monde professionnel, où il a essuyé plusieurs refus.

Randal Kolo Muani s'est révélé aux yeux du grand public lors de la dernière coupe du monde, notamment lors de sa très bonne entrée en jeu en finale face à l'Argentine. Le joueur de 24 ans fait aujourd'hui partie des attaquants très recherchés sur le marché.

L'ASSE recale Kolo Muani

Le parcours de Randal Kolo Muani n'a pas été synonyme de long fleuve tranquille. L'actuel joueur de Francfort raconte ses premiers pas dans le monde du football, au porte des professionnels, pour le Canal Football Club : « A 17 ans je n'avais pas de licence. Je m'entrainais à Neuilly-sur-Marne et après je faisais des tests à gauche à droite », avant d'évoquer ses échecs dans les grands clubs français : « A Saint-Etienne, ça s'est pas fait parce que je n'ai pas montré ce qu'ils attendaient de moi. Après à Rennes, ils ne m'ont pas pris parce qu'ils avaient un joueur similaire déjà. » . Son expérience nantaise lui a servi de tremplin : « Ensuite à Nantes, j'ai eu la chance d'avoir un contrat, parce qu'avant je n'ai rien connu. Si je n'avais pas eu cette chance-là, je ne serai pas là devant vous ».

Un avenir incertain

Randal Kolo Muani ne se ferme pas de portes cet été. Auteur d'une grande saison en Bundesliga, l'international français attire les convoitises des plus grosses écuries européennes. Le PSG se montre très intéressé par l'actuel joueur de Francfort et verrait d'un bon oeil sa potentielle arrivée dans la capitale. Les dirigeants parisiens souhaiterait l'associer à Kylian Mbappé et rajouter un profil prenant la profondeur à l'attaque. Néanmoins, le prix demandé par le club allemand, autour de 100M€, force le PSG à réfléchir à deux fois avant d'avancer ses pions de manière plus importante.