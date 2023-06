Mbappé l'attend au PSG, il lâche une terrible réponse au Qatar

Alexis Brunet

Le PSG va faire parler de lui sur le mercato estival, c'est une certitude. Luis Campos veut renforcer toutes les lignes de l'équipe parisienne, et notamment son attaque. De grands noms sont annoncés pour aider Kylian Mbappé. Randal Kolo Muani en fait partie. D'ailleurs, il s'est confié sur l'intérêt parisien ce dimanche soir.

Le PSG est face à un sacré challenge cet été. De nombreux joueurs majeurs vont quitté le club, à savoir Sergio Ramos et Lionel Messi, qui sont en fin de contrat le 30 juin. Luis Campos devra donc remplacer les deux joueurs, qui étaient des éléments d'expérience, très utile notamment pour la Ligue des Champions.

Skriniar arrive au PSG, Bernardo Silva est espéré

Pour combler le départ de l'Espagnol, le conseiller football du PSG a déjà trouvé son remplaçant. Milan Skriniar devrait débarquer de l'Inter Milan. Mais Paris piste un autre défenseur axial, gaucher cette fois-ci. Lucas Hernandez est le favori pour ce poste, le Français hésite à prolonger l'aventure à Munich. Pour l'attaque, comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Paris veut Bernardo Silva. Le joueur est intéressé et tout devrait s'accélérer après la finale de la Ligue des Champions.

Kolo Muani est flatté de l'intérêt du PSG, mais...