PSG : Mbappé lâche une révélation inédite sur son avenir

Actuellement présent au Cameroun, le pays natal de son père, Kylian Mbappé a accordé une interview avant de partir. Et bien qu'il ait évidemment esquivé les questions concernant son éventuel transfert, cela ne l'a pas empêché d'être interrogé sur son avenir sur le long terme.

Depuis l'annonce qu'il a faite au PSG concernant l'option dans son contrat qu'il ne lèvera pas, Kylian Mbappé est au cœur de toutes les spéculations pour son avenir. Le club de la capitale refuse de le laisser partir libre dans un an et pourrait donc accepter de le vendre cet été s'il venait à refuser d'étendre son bail. Une situation que le Real Madrid suit de près. C'est dans ce contexte que Kylian Mbappé s'est rendu au Cameroun. Une visite symbolique sur les terres de son père qui s'est conclue par une interview auprès de la Nouvelle Chaîne Ivoirienne durant laquelle il a refusé de répondre aux questions liées à un éventuel transfert. Mais cela ne l'a pas empêché d'évoquer son avenir sur le long terme, notamment la fin de sa carrière.

Mbappé : Le PSG prêt à tout, quelle est la solution ? https://t.co/wknFJdj38j pic.twitter.com/qRr7nokbxG — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Mbappé évoque la fin de sa carrière...

« Ce sera une satisfaction quand ce moment arrivera parce que je pense que je serai très fatigué d'ici là... mais je peux dire que j'ai tiré le meilleur parti de ma carrière, que je me suis amusé, que j'ai gagné beaucoup de titres et que j'ai écrit une page d'histoire. Je pense qu'à ce moment-là, je n'ai pas l'habitude de regarder en arrière, mais je pourrais le faire et envisager un peu ce que j'aurais fait. Mais je n'en suis pas encore là », lance l'attaquant du PSG.

... et se projette sur celle de son futur fils