Un transfert très attendu est imminent à l’OM

Thibault Morlain

Pour le moment, seul Geoffrey Kondogbia a été recruté par l’OM lors de ce mercato estival. C’est donc assez calme sur la Canebière, pourtant il y a urgence. Alors que les tours préliminaires de Ligue des Champions, le groupe de Marcelino doit être prêt vite et pour le moment, il est encore loin d’être au complet. Il y a notamment un gros vide au poste d’arrière gauche, mais voilà que l’OM pourrait bien être en passe de remédier à cela.

Avec les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac, le poste d’arrière gauche est quelque peu dépeuplé à l’OM. Si Jordan Amavi est bien là, étant de retour de son prêt à Getafe, il ne semble pas entrer dans les plans des Phocéens. Il y a donc urgence pour trouver deux joueurs à ce poste alors que les premières échéances vont vite arriver. La recherche d’un latéral gauche fait ainsi énormément parler à l’OM. Une mission de taille pour Pablo Longoria, qui serait visiblement proche de trouver l’heureux élu pour Marcelino.

L’OM veut signer une star, il annonce une catastrophe https://t.co/RURYOKx9DX pic.twitter.com/tVYubdISZX — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Renan Lodi vers l’OM ?

Et après Geoffrey Kondogbia, voilà que l’OM pourrait recruter un deuxième joueur de l’Atlético de Madrid lors de ce mercato estival. Ces derniers jours, le nom de Renan Lodi a été associé au club phocéen. Alors qu’on annonçait que cela serait compliqué avec le Brésilien, il serait finalement de plus en plus proche de l’OM. En effet, ce mercredi, Footmercato annonce qu’un accord verbal existerait déjà avec le latéral brésilien et que les discussions seraient très avancées entre toutes les parties. Malgré des pistes du côté de la Premier League, Renan Lodi aurait donné sa priorité à une arrivée à l’OM.

Le démenti pour Juan Miranda