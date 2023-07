Transferts : Un attaquant va arriver, deal étonnant en vue pour le PSG ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche de renforts offensifs, le PSG songe notamment à Dusan Vlahovic. Le joueur de 23 ans, sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2026, aurait tapé dans l’œil de Luis Enrique. Alors que la formation turinoise attendrait entre 70 et 80M€ pour lui, un joueur parisien pourrait entrer dans l’opération pour faire baisser le prix.

🧤Une doublure ou un numéro 1 bis ? Le #PSG est prêt à mettre en difficulté DonnarummaLa hiérarchie des gardiens pourrait encore être bousculée, une stratégie qui n’a jamais porté ses fruits et qui est pourtant dans l’esprit de Luis Enrique@le10sport⬇️https://t.co/hLrlKRPVQ0 — Bernard Colas (@BernardCls) July 12, 2023

Ekitike dans le deal Vlahovic ?

Mais le PSG pourrait avoir un moyen de faire baisser la note. D’après les informations divulguées par Tuttosport , le nom d’Hugo Ekitike pourrait être cité durant les négociations entre les deux clubs.

Le PSG est prêt à s’en séparer

Arrivé en prêt en provenance de Reims l’été dernier, Hugo Ekitike s’est définitivement engagé en faveur du PSG durant l’intersaison pour 35M€. L’attaquant français n’est pas parvenu à s’imposer au cours de sa première année dans la capitale et ne sera pas retenu par le club parisien cet été.