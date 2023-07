PSG : Une offre part, un attaquant est choqué

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien décidé à dénicher un nouvel avant-centre, le PSG aurait accéléré sur le mercato. Ainsi, une première proposition aurait été transmise à Victor Osimhen. Le Nigérian se serait vu proposer un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 12M€, soit le triple de ce qu'il touche à Naples. De quoi faire réfléchir.

Un an après avoir raté son mercato, le PSG n'a plus le droit à l'erreur et va notamment devoir dénicher un grande avant-centre. Plusieurs pistes sont étudiées à l'image de celle menant à Harry Kane, Dusan Vlahovic ou encore Randal Kolo Muani. Mais c'est bien pour Victor Osimhen que le PSG aurait bougé.

Osimhen serait choqué par l'offre du PSG

En effet, selon les informations d' Il Mattino , non seulement le PSG aurait offert 110M€ à Naples, mais surtout le club parisien aurait déjà fait une proposition à Victor Osimhen. Un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel de 12M€ lui aurait été offert. Et alors qu'il envisageait de rester avec le champion d'Italie, le meilleur buteur de Serie A ne serait pas insensible à l'offre parisienne qui lui permettrai de tripler son salaire. Osimhen est même décrit comme « choqué » par le média italien.

Naples toujours trop gourmand