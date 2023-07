Victime du mercato du PSG, il lâche une étonnante annonce

Baptiste Berkowicz

Après son prêt peu concluant à Leipzig, Abdou Diallo est de retour au PSG. Alors que le club de la capitale a officialisé les arrivées de Milan Skriniar ainsi que de Lucas Hernandez, le défenseur sénégalais se pose des questions sur son avenir. Les perspectives semblent bouchées pour le joueur de 27 ans, sous contrat avec Paris jusqu'en 2024.

La politique de Luis Campos pourrait jouer des tours au PSG. L'été dernier, le conseiller sportif du club de la capitale avait choisi d'envoyer en prêt les joueurs qui n'étaient pas désirés par la direction parisienne. Néanmoins, ces joueurs sont de retour cet été et voient leur situation inchangée. Abdou Diallo, à qui il reste seulement un an de contrat, s'interroge sur son avenir à Paris.

Les arrivées de Skriniar et Hernandez l'obligent à se questionner

Dans un entretien au Parisien , Abdou Diallo a évoqué les recrues récentes du PSG en la personne de Milan Skriniar et Lucas Hernandez : « Ce sont deux très bons joueurs. Je connais bien Lucas, car j’ai été de longues années avec lui en sélection (espoirs). Cela fait partie du foot. Le joueur de très haut niveau doit se concentrer sur lui, être performant et donner le meilleur pour son club. C’est normal d’avoir de la concurrence, qu’on amène des joueurs à ton poste. Ça ne date pas d’hier. J’ai toujours eu une grande concurrence et j’en aurai encore tant que je me maintiendrai au très haut niveau ».

Un avenir loin du PSG ?