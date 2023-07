PSG : Incroyable, la nouvelle recrue réalise déjà son rêve

Baptiste Berkowicz

Le PSG passe la vitesse supérieure dans ce mercato estival. Cher Ndour a été officialisé ce mercredi comme nouveau joueur du club de la capitale. Le jeune milieu de terrain de 18 ans savoure déjà son aventure parisienne et n'a pas caché son admiration pour son compatriote Marco Verratti avec lequel il rêve d'évoluer.

Luis Enrique voit son effectif se garnir. Après Milan Skriniar, Marco Asensio, Lucas Hernandez, Lee Kang-In et Manuel Ugarte, c'est au tour de Cher Ndour d'intégrer le PSG. Le joueur de 18 ans arrive libre de Benfica et vient renforcer un secteur de jeu déjà quantitatif.

«Pouvoir jouer avec Marco Verratti...»

Dans un entretien accordé à PSG TV, le nouveau milieu de terrain du club parisien n'a pas manqué d'éloges à l'idée d'évoquer la cohabitation à venir avec Marco Verratti : « C’est un des meilleurs milieux de terrain italiens, et même l’un des meilleurs milieux de terrain du monde, alors pouvoir jouer avec lui... Et puis on pourra communiquer en italien ensemble ce qui sera forcément un avantage pour moi. » Marco Verratti sera donc un élément important pour l'intégration de Cher Ndour avant de, qui sait, les voir associer au milieu de terrain du PSG.

«Jusqu’ici je ne les ai vus que sur Playstation, c’est vraiment quelque chose d’incroyable»