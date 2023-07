Incroyable, il règle violemment ses comptes avec le PSG

Thibault Morlain

A l’été 2017, le transfert de Marco Verratti au FC Barcelone a finalement échoué, le PSG l’ayant retenu. Et cela n’a pas été sans conséquence pour certains… Agent de Verratti à l’époque, Donato Di Campli a vu le milieu de terrain le quitter suite à cela. Voilà qu’il a pris la parole ce mercredi, l’occasion pour lui de régler ses comptes avec le PSG, dont il n’apprécie pas les méthodes.

Donato Di Campli a perdu gros suite au mercato estival de 2017. Alors qu’il représentait à l’époque Marco Verratti, il négociait alors un transfert vers le FC Barcelone. Mais voilà que ça a viré au clash avec le PSG et c’est le club de la capitale qui en est sorti vainqueur. En effet, Verratti a été retenu à Paris et le milieu de terrain s’est par la suite séparé de Di Campli.

« A Paris, les joueurs sont emprisonnés »

Pour Relevo , Donato Di Campli est revenu sur cette guerre avec le PSG lors de l’été 2017. L’ancien agent de Marco Verratti a alors poussé un énorme coup de gueule sur le club de la capitale et ses dirigeants, lâchant : « A Paris, les joueurs sont emprisonnés. Ils ne font pas ce qu’ils veulent. C’est une prison et il y a du chantage. Le PSG a toujours fait du chantage. Nous avions décidé d’aller à Barcelone. Evidemment, l’émir n’a pas apprécié. Al-Khelaïfi a fini par me dire que si je continuais l’opération avec le Barça, Verratti allait me quitter. Et ça s’est terminé comme ça. Je suis sûr que Marco a eu peur, je ne l’ai pas reconnu, mais c’est comme ça ».

« Ils pensent que tout peut être acheté »