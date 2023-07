Coup de tonnerre, une star du PSG veut claquer la porte !

Thibault Morlain

L’avenir de Marco Verratti fait parler sur ce mercato estival. Il y a quelques mois pourtant, le milieu de terrain du PSG avait prolongé jusqu’en 2026. Le fait est qu’aujourd’hui, un départ pourrait bien être à l’ordre du jour pour l’international français. Malgré l’arrivée de Luis Enrique, Verratti pourrait s’en aller et cette idée de claquer ne lui déplairait pas.

Tandis que Lionel Messi et Sergio Ramos ont quitté le PSG durant cette intersaison, d’autres stars pourraient faire leurs valises à Paris. Les regards se tournent actuellement vers Kylian Mbappé, mais ce n’est pas tout. On peut également penser à Neymar, qui serait à nouveau poussé vers la sortie et voilà que Marco Verratti pourrait lui aussi ne plus être un joueur du PSG dans les semaines à venir…

Le PSG va lancer les grandes manoeuvres pour Mbappé https://t.co/MvQtNoTYk5 pic.twitter.com/mWY9yFzZQQ — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

Verratti prêt à quitter le PSG ?

Alors qu’on s’intéresse avant tout à la situation de Kylian Mbappé au PSG, Marco Verratti serait lui aussi un dossier chaud du club de la capitale. Ces dernières semaines, l’Italien a été annoncé dans le viseur de l’Atlético de Madrid et de l’Arabie Saoudite et voilà que Verratti ne dirait pas non pour s’en aller, bien qu’il ait récemment prolongé au PSG. En effet, selon les informations de SportsZone , l’ancien joueur de Pescara rêverait de faire ses valises.

Il ne sera pas bradé !

Malgré ce désir de Marco Verratti, son transfert pourrait bien être mis à mal par le PSG. A en croire le média français, le club de la capitale partirait sur une valorisation de 80M€ pour le milieu de terrain italien. Un prix qui aurait de quoi refroidir l’Atlético de Madrid. Et pour ce qui est de l’Arabie Saoudite, Verratti serait en pleine hésitation sur le fait de rejoindre ou non le nouvel Eldorado du football mondial. Pourtant, le joueur du PSG doit prendre une décision rapidement puisque les Saoudiens lui mettraient la pression et pourraient passer rapidement à autre chose.