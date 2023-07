Mbappé : Coup de théâtre au PSG, la date de son transfert annoncée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le plan est tracé pour Kylian Mbappé. Il était clair dans l'esprit du joueur français qu'il quitterait le PSG en juin 2024, soit deux ans après sa prolongation. Pour l'heure, le champion du monde 2018 ne pense pas à un transfert cet été, mais il pourrait être contraint de changer d'air en raison de la position du Qatar dans ce dossier.

Entre le Qatar et Kylian Mbappé, rien ne va plus, notamment depuis que le joueur a refusé d'étirer son bail d'une saison, jusqu'en 2025. La possibilité de voir la star française quitter la capitale librement effraye au plus haut point Nasser Al-Khelaïfi. « Ma position est on ne peut plus claire. Je ne souhaite pas me répéter sans cesse : si Kylian veut rester, nous souhaitons qu'il reste. Mais il doit signer un nouveau contrat. On ne veut pas perdre sans indemnité le meilleur joueur du monde. C'est impossible » a déjà prévenu le président du PSG. Mais un départ cet été ne rentre pas dans les plans de Kylian Mbappé.

Mbappé a choisi la date de son départ

Comme annoncé par Dominique Séverac, Mbappé avait planifié son départ pour juin 2024. « S’il va partir fin août ? Ce n'est pas le plan prévu actuellement, de son côté en tout cas. Mais d'ici fin août, il peut se passer tellement de choses. S'il prolonge, ce sera pour une courte durée et partir à l'été 2024. C'est le plan depuis qu'il a prolongé au printemps 2022 » a lâché le journaliste du Parisien l ors d'un live.

Une prolongation ne sauvera pas le PSG