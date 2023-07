Le PSG va lancer les grandes manoeuvres pour Mbappé

La rédaction

Nasser Al-Khelaïfi l’a annoncé haut fort, il n’est pas question que Kylian Mbappé parte libre du PSG en 2024. Si le club de la capitale n’est pas fermé à un départ du Français, la priorité est bel et bien de le conserver et ainsi lui faire signer un nouveau contrat. Et voilà que rapidement, le PSG pourrait passer aux choses sérieuses pour la prolongation de Mbappé.

En marge de la présentation de Luis Enrique, Nasser Al-Khelaïfi avait lâché une grande annonce à propos de l’avenir de Kylian Mbappé. Le président du PSG avait alors assuré : « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres ». Pour éviter que Mbappé s’en aille librement, l’une des solutions est de le prolonger. Et des discussions devraient prochainement se tenir en ce sens.

Ça va discuter entre le PSG et Mbappé

Ce mardi, RMC a fait un point concernant l’avenir de Kylian Mbappé. Va-t-il prolonger avec le PSG ? Pour le moment, aucun rendez-vous ne serait programmé entre les deux parties. Il n’empêche que cela pourrait rapidement discuter. Alors que Mbappé va prochainement revenir à l’entraînement avec le PSG, les discussions pourraient alors être lancées à ce moment-là.

Un nouveau contrat pour Mbappé ?