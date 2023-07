Mercato : Mbappé va trahir le PSG, le Qatar est prévenu

Alexis Brunet

Depuis plusieurs semaines, la relation entre Kylian Mbappé et le PSG s'est considérablement refroidie. Les différentes parties se répondent par médias interposés, et ça n'augure rien de bon, pour une possible prolongation de contrat du Français. Le Qatar serait même résigné à l'idée de voir l'attaquant prolonger à Paris, une vente pourrait donc être imaginée dès cet été.

Comme chaque été, l'avenir de Kylian Mbappé revient au centre de toutes les rumeurs. Mais cette année, un évènement important à changer la donne. L'attaquant a fait savoir à son club qu'il ne souhaitait pas prolonger son contrat jusqu'en 2025, comme il en avait la possibilité. Le PSG se retrouve donc piégé, car soit il vend Mbappé dès cet été pour récupérer une somme importante, soit il le voit partir libre l'année prochaine. Mais une troisième possibilité existe.

Mbappé ne changera pas de position sur une prolongation

Le PSG peut aussi convaincre Mbappé de prolonger son contrat dans le courant de la saison. Il reste encore un peu de temps avant qu'il puisse partir librement. Le nouveau projet mené par Luis Enrique, ainsi qu'un mercato ambitieux seraient des arguments importants pour peut-être faire changer d'avis le champion du monde. Mais d'après les informations de Defensa Central , Paris semble déjà résigner à l'idée de voir le natif de Bondy finalement continuer son aventure sous le maillot parisien après 2024. Le meilleur buteur de la Ligue 1 cette année serait encore réticent à s'engager de nouveau sur quelques saisons avec le PSG, ce que l'Emir du Qatar a très bien compris. Ce dernier voudrait donc passer à autre chose, et avancer sur les transferts de certains joueurs, amenés à remplacer l'attaquant.

Bernardo Silva et João Félix sont pistés