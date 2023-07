La révolution de l’OM est stoppée net, voilà la raison

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Pablo Longoria nous avait habitué à une avalanche de transferts ces dernières années. Mais alors que le mercato estival a ouvert ses portes il y a quelques semaines, le président de l'OM se montre étrangement discret sur le marché des transferts. Agent de joueurs, Franck Belhassen a dévoilé les raisons de ce retard pris.

L'OM fait peut parler de lui en ce début de mercato. Surprenant lorsque l'on connaît l'activité de Pablo Longoria sur le marché des transferts. Pour l'heure, seul Geoffrey Kondogbia est arrivé et certains supporters s'interrogent sur la capacité des dirigeants à monter la pente. Interrogé sur cette discrétion, Franck Belhassen s'est montré rassurant.

La nomination de Marcelino en cause ?

« Marseille vient de prendre un nouvel entraîneur, ça explique beaucoup de choses. Kondogbia était un dossier initié avant l'arrivée du nouvel coach, voilà pourquoi il a signé. Maintenant, ils doivent travailler sur certains profils en fonction des désidératas de Marcelino. Javier Ribalta et Pablo Longoria savent ce qu'ils font, ils savent acheter, ils savent vendre. Selon moi, il ne faut pas s'inquiéter. Il vaut mieux patienter plutôt que de se précipiter et d'acheter un joueur trop cher. Sur le marché des transferts, la patience est souvent signe de sagesse » a confié l'agent de joueurs au Phocéen.

Belhassen se veut rassurant