Un mensonge est révélé sur le mercato de l’OM

Hugo Chirossel

Malgré un contrat qui allait jusqu’en juin 2024, Igor Tudor a décidé de mettre fin à son aventure marseillaise après seulement une saison. Pour le remplacer, l’OM s’est finalement attaché les services de Marcelino, mais pendant un temps, c’est Marcelo Gallardo qui semblait tenir la corde. Cependant, d’après Daniel Riolo, le technicien argentin n’a jamais été proche de rejoindre le club marseillais.

Après plusieurs semaines d’attente, l’OM a fini par annoncer la nomination de Marcelino au poste d’entraîneur. Passé par Villarreal, Valence et l’Athletic Bilbao notamment, le technicien espagnol de 57 ans s’est engagé pour deux ans, jusqu’en juin 2025. Reste à savoir s’il ira au bout de son bail, contrairement à Igor Tudor, qui a préféré arrêter après seulement une saison sur le banc de l’OM.

Mercato : L’entraîneur de l’OM a pris une grande décision https://t.co/kmi2oxNk6j pic.twitter.com/x00IWo1PPw — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Avant Marcelino, Gallardo annoncé à l'OM

Si l’OM s’est donc attaché les services de Marcelino, ce dernier n’était pas l’option prioritaire des dirigeants marseillais. Marcelo Gallardo, libre depuis son départ de River Plate en décembre dernier, a notamment été annoncé avec insistance du côté de Marseille. Mais d’après Daniel Riolo, cette piste n’aurait en réalité jamais été vraiment d’actualité.

«Il n'a jamais été proche de l'OM»