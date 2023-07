Vlahovic, Mbappé, Ndiaye... Toutes les infos mercato du 12 juillet

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'offre du Real Madrid est prête pour Mbappé

Journaliste de La Cadena SER , Antón Meana explique au micro d'El Larguero que « Mbappé doit accepter de partir cette année et choisir Madrid. A ce moment-là, Madrid active l'opération. C'est prêt, Madrid n'a pas besoin de demander le prêt ou d'activer un levier ». Autrement dit, si toutes les conditions sont réunies, le Real Madrid n'aura aucun mal à faire une offre au PSG.



Le PSG pense à Lloris et De Gea

Le poste de gardien de but sera une nouvelle fois un chantier important au PSG. Et pour cause, Keylor Navas ne se probablement pas conserver, ce qui pousse Luis Campos à dénicher une doublure à Gianluigi Donnarumma, compte tenu du grave accident de Sergio Rico. Selon L'EQUIPE , Hugo Lloris et David De Gea représentent des options crédibles compte tenu de leur situation. En effet, les deux portiers sont libres.



Iliman Ndiaye se rapproche de l'OM

Discret jusque-là sur le mercato, l'OM va rapidement devoir accélérer, notamment afin de renforcer son secteur offensif. Dans cette optique, la piste menant à Iliman Ndiaye semble se concrétiser. D'après Fabrizio Romano, un accord aurait été trouvé entre Pablo Longoria et l'international sénégalais. Encore faut-il convaincre Sheffield de lâcher son joueur. Pour cela, L'EQUIPE annonce que l'OM pourrait transmettre une première offre supérieure à 15M€.



Luis Enrique réclame Vlahovic au PSG

Ce n'est pas une surprise, le PSG cherchera à recruter un nouvel avant-centre en vue de la saison prochaine pour épauler Kylian Mbappé si ce dernier venait à rester à Paris. Dans cette optique, la piste menant à Dusan Vlahovic aurait pris de l'ampleur. D'ailleurs, selon les informations d'Alfredo Pedullà, c'est Luis Enrique qui aurait réclamé le transfert de l'attaquant de la Juventus.



