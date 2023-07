Messi : Il lâche une grosse accusation sur le PSG

Hugo Chirossel

Arrivé il y a deux ans, Lionel Messi n’est plus un joueur du PSG. Alors qu’il arrivait au terme de son contrat en juin dernier, le septuple Ballon d’Or a fait le choix de quitter l’Europe pour rejoindre l’Inter Miami, en MLS. Mais pendant plusieurs mois, un éventuel retour au FC Barcelone a été évoqué pour la Pulga. Une opération qui ne s’est finalement pas réalisée, la faute en partie au club de la capitale d’après Joan Laporta, président du Barça.

Recruté libre en provenance du FC Barcelone il y a maintenant deux ans, Lionel Messi n’aura finalement disputé que deux saisons dans le championnat de France. Alors qu’une prolongation a longtemps semblé possible, l’Argentin a finalement quitté le PSG comme il était arrivé, libre de tout contrat. Lionel Messi avait le choix pour son avenir après la fin de son aventure parisienne. Il pouvait notamment faire son retour au FC Barcelone, mais il a pris la direction de l’Inter Miami, où il sera présenté officiellement le 16 juillet prochain.

Surprise, un joueur du PSG confirme son départ https://t.co/brgTdBoku7 pic.twitter.com/2JUpBWIkgC — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

«Nous ne voulions pas de ce qui s’est passé la dernière fois»

Dans un entretien accordé à Mundo Deportivo , Joan Laporta est revenu sur le retour raté de Lionel Messi au FC Barcelone. D’après le président blaugrana , les deux années mitigées de l’Argentin au PSG auraient pesé sur son choix de ne pas revenir : « Le joueur le voulait, le père le voulait, mais les rythmes sont différents. Nous ne voulions pas de ce qui s’est passé la dernière fois . »

«Des saisons très difficiles à Paris, où il subissait beaucoup de pression»