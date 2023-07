Mbappé : Le PSG prêt à tout, quelle est la solution ? 

La rédaction

La position du PSG est désormais plus que claire à propos de Kylian Mbappé, c’est soit il prolonger, soit la porte sera ouverte ouverte pour cet été. Il n’empêche que le club de la capitale a bien le désir de continuer avec le Français, mais pour cela, il faut donc le convaincre de parapher un nouveau contrat. Alors que Mbappé ne semble pas parti dans l’idée de prolonger, le PSG devra trouver les bons arguments. Quelle peut être alors la solution ?

Quelle sera l’issue du bras de fer entre Kylian Mbappé et le PSG ? Jusqu’à présent, chaque partie campe sur ses positions. De son côté, le Français l’a exprimé, il ne veut pas prolonger, mais veut rester la saison qui arrive à Paris et ensuite partir libre en 2024. Un scénario clairement pas du goût du club de la capitale. Ainsi, Nasser Al-Khelaïfi l’a bien fait savoir, Mbappé ne partira pas libre et il doit ainsi prolonger ou il sera transféré lors de ce mercato estival.

Un nouveau contrat revu à la hausse pour Mbappé ?

Après 6 ans, le PSG semble désormais enclin à ouvrir la porte à un transfert de Kylian Mbappé. Mais le club de la capitale fera tout pour convaincre l’international français de prolonger au moins jusqu’en 2025. Comme l’a expliqué RMC , des discussions devraient prochainement se tenir entre les deux camps et afin d’obtenir l’accord de Mbappé, le PSG serait visiblement prêt à faire de gros efforts. Il pourrait notamment être question de revoir les termes du contrat et offrir notamment encore plus d’argent au natif de Bondy.

La promesse du PSG pour le transfert de Mbappé

Le PSG pourrait également mettre d’autres arguments sur la table afin que Kylian Mbappé accepte de prolonger. Selon le média français, le club de la capitale pourrait notamment mettre par écrit la promesse d’un transfert de Mbappé à l’été 2024. Toutes les parties seraient alors gagnantes, le Français verrait la porte s’ouvrir pour un départ et le PSG récupérerait de l’argent. Le mercato estival pourrait également peser dans la balance. Alors que 5 recrues ont déjà signé cet été avec le club de la capitale, de gros noms pourraient être promis à Kylian Mbappé afin qu’il soit convaincu de rester.



