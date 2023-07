Mbappé - PSG : C’est terminé, il l’annonce en direct

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Toujours au cœur de toutes les spéculations en ce qui concerne son avenir, Kylian Mbappé pourrait quitter le PSG cet été. En tout cas, le club de la capitale ouvrira la porte à un transfert si l’attaquant français ne prolonge pas son bail. Cependant, selon Daniel Riolo, Kylian Mbappé va bel et bien rester au PSG, ce qui rend de plus en plus crédible la possibilité d’un départ libre.

Kylian Mbappé va-t-il quitter le PSG cet été ? C'est la question qui agite le mercato ces derniers jours. Et pour cause, l'attaquant français a refusé d'activer l'option pour prolonger son bail d'une saison et le PSG refuse d'envisager un départ libre en 2024. Mais même si le PSG accepte une offre de transfert, c'est Kylian Mbappé qui aura le dernier mot. Et d'après Daniel Riolo, la décision est déjà prise.

Mercato : À peine arrivé, il prend une décision radicale pour Mbappé https://t.co/ZTHyGVEqmh pic.twitter.com/8ACNEhJEAd — le10sport (@le10sport) July 11, 2023

«Mbappé a réagi, aujourd’hui c’est bras de fer»

« Est-ce que les tirs de Leonardo nous apprennent quelque chose? (…) Bien sûr que c’est une commande. Ils nous prennent pour des cons avec leur bataille de communication au PSG. Je veux bien qu’ils fassent passer Mbappé pour le grand méchant loup. Aucun problème. Ils se sont mis dans la m…. avec leur situation de contrat, Mbappé a réagi, aujourd’hui c’est bras de fer », lâche dans un premier temps le journaliste RMC au micro de l’ After Foot , avant de poursuivre.

«Il ne veut pas partir cette année»