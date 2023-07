Le PSG attaqué en justice, l’incroyable stratégie du clan Mbappé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le bras de fer est lancé entre le PSG et Kylian Mbappé, qui refuse de prolonger mais également de quitter la capitale dès l’été. Cependant, à en croire la presse espagnole, l’international français pourrait se résoudre à plier bagage à condition que ses dirigeants l’obligent, un moyen pour lui d’empocher un gros chèque et d’être paré à toute éventualité.

La situation contractuelle de Kylian Mbappé place de nouveau le PSG dans l’embarras. En refusant de prolonger, l’international français s’est attiré les foudres de sa direction, prête à s’en séparer dès cet été. Pour l’heure, c’est le statu quo dans ce dossier malgré l’ultimatum fixé par Nasser Al-Khelaïfi la semaine dernière. Kylian Mbappé ne compte pas prolonger et n’envisage pas dans le même temps de partir dans l'immédiat. Le numéro 7 du PSG l’a d’ailleurs réaffirmé à plusieurs reprises à la presse, mais la situation pourrait évoluer.

La prime de fidélité au cœur du feuilleton ?

Selon OK Diario , Kylian Mbappé pourrait bel et bien se résoudre à plier bagage. Le capitaine des Bleus refuse en revanche d’afficher au grand jour ses velléités de départ et attendrait que le club lui force la main en le plaçant sur la liste des transferts. La prime de fidélité négociée au moment de sa prolongation l’année dernière et estimée à 80M€ justifie la position du clan Mbappé, alors qu’un premier versement de 40M€ est attendu à la fin du mois.

Le clan Mbappé ne veut pas perdre la main

Le média espagnol assure en effet que le camp français ne veut pas être à l’origine d’un transfert qui l’empêcherait de mettre la main sur ce jackpot. S’il devait partir, Kylian Mbappé attend d’en être informé par le PSG, un moyen, aux yeux de l’entourage du Français, de ne pas être officiellement responsable de ce transfert qui rendrait caduque la prime de fidélité et d’apparaître en position de force en cas d'assignation en justice du PSG si le club refuse de verser les 80M€.