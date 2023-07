Le PSG menace, Mbappé prépare une réponse explosive

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que Nasser Al-Khelaïfi a fixé un ultimatum à Kylian Mbappé la semaine dernière, plusieurs informations sont depuis apparues dans la presse concernant la situation de l’international français dans la capitale. De quoi forcément un peu écorcher son image auprès de l’opinion, mais le clan Mbappé n’a pas l’intention de se laisser faire.

L’ultimatum est fixé. Présent en conférence de presse la semaine dernière, Nasser Al-Khelaïfi a clairement indiqué que le PSG ne voulait pas voir son joueur partir librement dans un an. « Il doit se décider la semaine prochaine, ou maximum dans deux semaines , a lancé le président parisien. Et s’il ne veut pas signer un nouveau contrat, la porte est ouverte. C’est comme ça pour lui et pour tous les autres. Personne n’est plus grand que le club, aucun joueur, même pas moi. C’est très clair. »

« On est en train d’entrer dans une sorte de campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Mbappé »

Depuis, plusieurs informations sont parues dans la presse au sujet de l’international français. RMC indiquait notamment que plusieurs joueurs du PSG n’auraient pas apprécié ses propos tenus dans le magazine France Football , tandis que les dirigeants le suspecteraient d’avoir déjà conclu un accord avec le Real Madrid. « On est en train d’entrer dans une sorte de campagne de communication de la part du PSG pour enfoncer Mbappé », analysait Daniel Riolo dans l’ After . Et de son côté, le clan Mbappé n’aurait pas l’intention de se laisser faire.

Le clan Mbappé compte réagir