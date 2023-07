Coup de tonnerre, l’OM prêt à snober ce buteur ?

Jean de Teyssière

L'OM navigue à vue en ce début de présaison et le dossier menant à Alexis Sanchez pourrait bien être clôturé rapidement par l'OM. Car le Chilien, qui dispose d'une offre de prolongation de contrat depuis bien longtemps n'y a toujours pas donné suite, mettant l'OM dans l'embarras concernant le mercato et surtout les échéances très importantes à venir comme les barrages de la Ligue des Champions à disputer début août. Si cela tarde trop, l'OM pourrait définitivement stopper la piste Sanchez.

Lors de la conférence de presse de présentation de Marcelino, le nouvel entraîneur de l'OM, Pablo Longoria avait évoqué le cas Alexis Sanchez : « On respecte ce qu’a fait Alexis pour le club. En même temps, on doit refaire tout le secteur offensif. On doit voir comment les profils peuvent être complémentaires pour s’adapter aux besoins du coach. » Des paroles suivies par des actes ?

Une offre de prolongation qui date

Que peut faire l'OM avec Alexis Sanchez ? Le club phocéen a pourtant tout bien fait, anticipant la fin de contrat de son buteur chilien puisque selon L'Equipe , une offre de contrat lui a été proposée. Force est de constater que le rendement du Chilien a été bon, avec 18 buts inscrits en 44 matchs, toutes compétitions confondues. Les dirigeants de l'OM, Pablo Longoria et Javier Ribalta n'auraient donc pas attendu les vacances pour proposer au Chilien de continuer l'aventure avec eux. Mais les semaines sont passées et pour le moment, Alexis Sanchez est muet.

L'OM ne cassera pas sa tirelire pour Sanchez