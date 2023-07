Mercato : L’OM dégaine pour cette star

Jean de Teyssière

Après avoir signé Geoffrey Kondogbia, le mercato de l'OM s'est calmé. Et ce calme n'inspire rien de bon, surtout lorsque le chantier, notamment offensif est conséquent, et que le troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions va débuter début août. L'OM voudrait donc conserver Alexis Sanchez et lui proposerait un salaire annuel net de 3M€ par an.

C'est dans le petit village de Tocopilla, à 1530 kilomètres de Santiago, la capitale du Chili et à 10 000 kilomètres de Marseille qu'Alexis Sanchez assiste à toutes ces rumeurs le concernant. Le Chilien reste muet alors qu'il dispose depuis longtemps d'une offre de prolongation de contrat.

Une prolongation de contrat proposée à Alexis Sanchez

Après avoir marqué 18 buts en 44 matchs la saison dernière, Alexis Sanchez s'est logiquement vu offrir une prolongation de contrat de la part de l'OM. D'après L'Equipe , Pablo Longoria et Javier Ribalta auraient déjà proposé à Sanchez de prolonger mais se heurtent à un mur, malgré des contacts permanents avec son agent, Fernando Felicevich.

Une offre de 3M€ net par an