Une star va quitter l'OM, il l'annonce en direct

Hugo Chirossel

Alors que le mercato estival a ouvert ses portes depuis plus d’un mois, l’avenir d’Alexis Sanchez est toujours aussi indécis. L’international chilien a une proposition sur la table afin de prolonger son aventure avec l’OM, mais sa décision tarde à se faire savoir. Pour Daniel Riolo, l’attaquant âgé de 34 ans n’évoluera plus en Ligue 1 la saison prochaine.

Troisième de Ligue 1 la saison dernière, l’OM devra passer par le troisième tour préliminaire et un barrage s’il veut disputer la Ligue des champions. Une échéance qui arrive rapidement mais pour le moment une seule recrue, Geoffrey Kondogbia, est venu renforcer l’effectif marseillais. Les dirigeants de l’OM sont notamment à la recherche d’attaquants et auraient accéléré dans le dossier Iliman Ndiaye. En revanche, en ce qui concerne Alexis Sanchez, le flou est toujours de mise.

L’OM attend la réponse de Sanchez

Arrivé libre l’été dernier en provenance de l’Inter Milan, l’international chilien a convaincu l’OM de poursuivre leur collaboration. Comme l’indique L’Équipe , le club marseillais a fait une offre de prolongation à Alexis Sanchez, mais ce dernier n’a toujours pas donné sa réponse définitive, qu’elle soit positive ou négative. Une incertitude qui n’est pas vraiment rassurante. D’après Daniel Riolo, il y aurait peu de chances de voir l’ancien joueur d’Arsenal et du FC Barcelone sous les couleurs de l’OM la saison prochaine.

«Ils n’ont pas les thunes et l’OM bricole»