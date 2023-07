Incroyable, le PSG contacte une figure de l’équipe de France !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Déjà actif dans son mercato, le PSG va également recruter un nouveau gardien après le grave accident de Sergio Rico. Une réflexion est menée sur le statut de l’heureux élu, la direction hésitant entre une doublure ou un numéro 1 bis capable de concurrencer Gianluigi Donnarumma. La piste Hugo Lloris aurait ainsi été activée.

Plongé dans le coma durant 19 jours après un grave accident de cheval, Sergio Rico a pris la parole pour la première fois dimanche. Un soulagement pour les proches de l’Espagnol qui a donné des nouvelles rassurantes de son état. Le PSG s’est de son côté mis à la recherche d’un nouveau portier pour intégrer la hiérarchie des gardiens, mais une réflexion est ménée sur le profil du joueur recherché.

Des doutes concernant Donnarumma

En effet, Gianluigi Donnarumma sort d’une saison contrastée qui a suscité les doutes de la direction, envisageant de recruter un joueur susceptible de concurrencer l’international italien. D’autant que les caractéristiques de ce dernier, dont le jeu au pied reste peu rassurant, ne correspondent pas forcément à ce qu’attend Luis Enrique d’un gardien comme l’explique L’Equipe .

Hugo Lloris approché par le PSG

Un gardien de renom pourrait donc débarquer au PSG, avec plusieurs pistes accessibles, dont celle menant à Hugo Lloris. Disposant encore d’une année de contrat avec Tottenham, l’ancien capitaine de l’équipe de France pourrait partir librement cet été, et d’après le quotidien sportif, des premières approches auraient eu lieu. Pour autant, rien n’indique encore que le dossier ira plus loin alors que l’avis de Luis Enrique sera déterminant et que le PSG souhaite dans un premier temps trouver une porte de sortie à Keylor Navas.