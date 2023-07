Transferts - PSG : Luis Enrique prépare une première révolution

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A peine arrivé au PSG, Luis Enrique pourrait être à l’origine d’un grand chamboulement dans la capitale avec le poste de gardien de but. L’arrivée d’un nouveau portier est en effet attendue après l’accident de Sergio Rico, et ce recrutement pourrait fragiliser le statut de Gianluigi Donnarumma, qui ne remplit pas sur le papier les critères fixés par le nouvel entraîneur.

A l’été 2021, le PSG pensait réaliser un mercato sensationnel en attirant notamment Lionel Messi, Sergio Ramos, Georginio Wijnaldum et Gianluigi Donnarumma sans débourser la moindre indemnité de transfert. Deux ans plus tard, le bilan est sans appel alors que les deux premiers ont quitté la capitale à l’issue de leur contrat, et le milieu néerlandais, prêté la saison dernière, est poussé vers la sortie. Donnarumma, lui, s’est installé comme le numéro 1 dans les cages, tout en étant loin de faire l’unanimité.

💶 Êtes-vous capable de vous remémorer les 10 plus grosses ventes de l’histoire du #PSG❓Le classement devrait en tout cas avoir du mal a bouger cet été, au grand dam des dirigeants qui voudraient voir Kylian #Mbappe exploser le record @Le10Sport 📝⬇️https://t.co/ENdoUe9SXz — Bernard Colas (@BernardCls) July 11, 2023

Des doutes autour de Donnarumma ?

L’ancien gardien de l’AC Milan manque en effet de régularité au PSG et cela pourrait lui jouer des tours durant sa troisième saison du côté du Parc des Princes. Comme l’explique L’Equipe , une réflexion est menée sur le statut du champion d’Europe italien alors que l’accident grave de Sergio Rico va relancer le mercato parisien.

Quel gardien pour l’accompagner ?

Un nouveau portier est en effet attendu dans la capitale, alors que Keylor Navas est toujours invité à partir, mais le doute persiste concernant son statut. Le PSG va-t-il mettre la main sur une simple doublure ou bien un gardien susceptible de relancer la hiérarchie, et donc fragiliser la place de Gianluigi Donnarumma qui ne fait pas l’unanimité en interne ? La réflexion est en cours alors que Luis Enrique fait preuve d’exigence à ce poste, avec des caractéristiques recherchées qui ne correspondent pas forcément au profil de l’Italien, dont le jeu au pied est loin d’être sa première qualité.