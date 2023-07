L’OM a trouvé le remplaçant de sa star

Axel Cornic

Avec les doutes autour de l’avenir d’Alexis Sanchez, libre de tout contrat depuis le 1er juillet dernier, l’Olympique de Marseille s’est mis en quête d’un nouvel attaquant. Et l’élu semble avoir été trouvé, puisqu’un accord est annoncé avec Iliman Ndiaye, joueur franco-sénégalais de 23 ans qui évolue actuellement à Sheffield United.

Tout est à refaire. Après une saison plus que satisfaisante, Alexis Sanchez n’a toujours pas répondu à l’OM et n’est d’ailleurs plus un joueur marseillais depuis plusieurs jours, puisque son contrat a touché à son terme. Ainsi, Pablo Longoria a décidé de lui trouver un possible successeur, même si les négociations avec le Chilien semblent se poursuivre en coulisses.

Accord de principe avec Iliman Ndiaye

Et l’OM semble avoir trouvé son bonheur ! D’après les informations de Foot Mercato , il y aurait un accord de principe avec Iliman Ndiaye, attaquant dont le contrat avec Sheffield United se termine en juin 2024. Reste désormais à trouver un terrain d’entente entre les clubs, avec le joueur de 23 ans qui est évalué à 18M€ par le site spécialisé Transfermarkt.

« Depuis que je suis tout petit, j’aime l’OM »