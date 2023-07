Mercato : Les plans du PSG plombés par une offre de 95M€

Thibault Morlain

Avec déjà 5 recrues au compteur, le PSG n’a pas chômé sur ce mercato estival. Mais c’est loin d’être terminé pour le club de la capitale. Luis Campos a en effet encore d’autres chantiers à résoudre au sein de l’effectif de Luis Enrique, à commencer par la recherche d’un buteur. Plusieurs noms circulent à Paris, comme notamment Harry Kane. Courtisé par le PSG, l’Anglais de Tottenham pourrait toutefois plutôt filer au Bayern Munich, prêt à faire des folies pour son transfert.

Après avoir manqué le coche avec Robert Lewandowski l’été dernier, le PSG entend bien recruter un numéro 9 lors de ce mercato afin de faire la paire avec Kylian Mbappé. Qui sera alors l’heureux élu ? Luis Campos ne manquerait pas d’idées puisque les noms de Victor Osimhen, Dusan Vlahovic, Romelu Lukaku, Randal Kolo Muani, Gonçalo Ramos et Harry Kane sont associés au PSG. Pour ce qui est de l’Anglais, son départ de Tottenham semble de plus en plus se préciser. Mais voilà qu’il ne pourrait finalement pas poser ses valises à Paris, mais plutôt au Bayern Munich.

Déjà deux offres refusées pour Harry Kane

N’ayant pas vraiment remplacé Robert Lewandowski l’été dernier, le Bayern Munich voudrait remédier à cela avec le recrutement d’Harry Kane. Selon les informations de L’Equipe , l’Anglais est la priorité des Bavarois, qui disposent déjà de l’accord de l’attaquant de Tottenham. Reste maintenant à trouver un accord avec les Spurs et c’est loin d’être facile. Jusqu’à présent, deux offres auraient été refusées pour le transfert de Kane, la première à hauteur de 70M€ et la deuxième de l’ordre de 80M€.

Le Bayern Munich va revenir avec 95M€

Mais au Bayern Munich, on veut Harry Kane et pas un autre attaquant. Ainsi, un retour à la charge serait prévu afin de faire craquer Tottenham. Et cette troisième offre devrait à nouveau être revue à la hausse. Le quotidien sportif parle ainsi d’un montant de 90-95M€. De quoi faire les affaires de Daniel Levy, le patron des Spurs ? Cela serait en tout cas un record pour le Bayern Munich, qui peut d’ailleurs compter sur Karl-Heinz Rummenigge, membre du conseil de surveillance, qui multiplierait les appels pour tenter de convaincre Tottenham de lâcher Harry Kane.