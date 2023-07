Le PSG s’engage dans un dossier brûlant, ça s’annonce légendaire

Axel Cornic

A la recherche d’un attaquant de pointe, le Paris Saint-Germain pourrait se laisser tenter par une nouvelle piste. Il s’agit de Romelu Lukaku, qui à en croire la presse italienne serait un profil de plus en plus apprécié au sein du club parisien et qui est justement en instance de départ du côté de Chelsea. Mais le PSG semble être le dernier arrivé, puisque plusieurs clubs travailleraient sur ce dossier depuis plus longtemps.

La dernière saison de Romelu Lukaku n’a pas été des meilleures, même s’il a participé grandement à la belle épopée de l’Inter en Ligue des Champions. Il est pourtant l’un des joueurs les plus suivis du moment, puisqu’à l'image d’un Kylian Mbappé, il est parti en guerre ouverte contre son club.

Le PSG tenté par la piste Lukaku

Chelsea souhaiterait en effet vendre Lukaku, qui de son côté n’aurait aucune intention de rester à Londres. Une situation qui semble avoir attiré l’attention du PSG, dont la recherche d’un numéro 9 est la grande priorité de ce mercato estival ! Il Corriere dello Sport assure en effet que le nom de l’attaquant belge circulerait de plus en plus du côté du club parisien, même si pour le moment aucun contact concret n’aurait été noué.

L’Inter en pole, la Juve juste derrière

Il faut dire que ce dossier est extrêmement compliqué, avec plusieurs clubs qui se battent déjà pour arracher sa signature. D’après les informations du quotidien italien la piste principale concernerait l’Inter, qui après un prêt cherche une solution pour garder Romelu Lukaku. Une possible offre autour des 30 ou 35M€ pourrait d’ailleurs partir, même si Chelsea en attendrait plus pour boucler un transfert. Juste derrière on trouverait la Juventus, qui planifierait une opération incluant un échange avec Dusan Vlahovic plus une indemnité de 25M€. A noter que l’Arabie Saoudite aurait déjà tenté sa chance, mais cette destination ne plairait pas au joueur.