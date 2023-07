Champ libre pour un buteur, le PSG prépare un deal à 80M€

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A la recherche d’un attaquant, le PSG pense notamment à Dusan Vlahovic, actuellement à la Juventus. D’autres clubs ont été annoncés sur les traces de l’attaquant serbe, mais Luis Campos pourrait avoir le champ libre dans ce dossier. Des premiers contacts auraient d’ailleurs déjà eu lieu en vue d’un transfert.

Et si Dusan Vlahovic était l’attaquant recherché et attendu par le PSG ? D’après la presse italienne, Luis Campos est prêt à miser sur l’international serbe, qui ne laisserait pas insensible Luis Enrique. Un dossier estimé à 80M€ dans lequel serait également positionné le Bayern Munich et Chelsea. Néanmoins, le journaliste Fabrizio Romano assure que les Blues ont une autre priorité.

Chelsea pas intéressé par Vlahovic

« Chelsea n'est pas en pourparlers pour Dusan Vlahovic parce qu'ils se concentrent uniquement sur Moises Caicedo, je le répète parce que c'est ce que je sais , a annoncé le journaliste sur CaughtOffside . Les négociations et les échanges verbaux sont en cours avec Brighton et il n'y a donc pas de négociations pour Vlahovic à ce stade. »

« On m'a dit que le PSG avait eu des contacts »