PSG : Mbappé est fan de lui, une offre va partir

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Six mois après avoir laissé filer Pablo Sarabia en fin de mercato, le PSG ne l’a toujours pas remplacé. Rayan Cherki était l’une des pistes en hiver et celle-ci est toujours d’actualité. Kylian Mbappé, qui s’entend très bien avec, pourrait même être un atout. Mais Chelsea est dans le coup et préparerait une première offre pour le milieu offensif de l’OL.

L’hiver dernier, juste après le départ de Pablo Sarabia, le PSG a tenté de s’offrir Rayan Cherki. L’international espoir français est finalement resté à l’OL et a réalisé une belle deuxième partie de saison sous les ordres de Laurent Blanc. Mais le PSG semblait tenté de revenir à la charge dès cet été.

Mbappé et Cherki, une amitié qui peut servir

Un transfert qui plairait forcément à Kylian Mbappé, ami de Rayan Cherki. « On a une relation amicale. On discute, on échange après les matchs, on se voit dans les vestiaires. On entretient une bonne relation. Si j’ai des questions à lui poser, je peux, je ne me gêne pas. C’est un bon mec, un vrai. La connexion s’est faite via les réseaux. Quand il a vu que je commençais à jouer, il m’a écrit un petit message. Et moi, je l’ai toujours suivi, car je ne loupe aucun match. Le seul conseil qu’il m’a donné, c’est: 'Marque ! Mets des buts ! On ne retient que les buteurs! », expliquait le milieu offensif de l’OL en 2021 à Onze Mondial.

Mercato : Le PSG prépare un plan pour Mbappé https://t.co/WK9HcsQ5ab pic.twitter.com/CwmyqAmNGl — le10sport (@le10sport) July 12, 2023

Chelsea prépare une offre