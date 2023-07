Il craint le pire pour le mercato de l’OM

Hugo Chirossel

Alors que le marché des transferts a ouvert ses portes il y a plus d’un mois, l’OM n’a pour le moment enregistré l’arrivée que d’une seule recrue, Geoffrey Kondogbia. D’après Daniel Riolo, le dossier Alexis Sanchez ne bloque pas les dirigeants marseillais sur le mercato. Cependant, l’argent dépensé cet hiver et les difficultés de Pablo Longoria à vendre pourraient poser un problème.

L’OM tarde à lancer son mercato estival. Le marché des transferts a débuté le 10 juin dernier, mais une seule recrue a pour le moment posé ses valises dans la cité phocéenne, Geoffrey Kondogbia. Alors que les dirigeants marseillais auraient accéléré dans le dossier Iliman Ndiaye, ils sont toujours dans l’attente de la réponse d’Alexis Sanchez.

«Ce n'est pas parce qu'Alexis Sanchez ne répond pas qu'ils ne travaillent pas à côté»

L’international chilien a entre les mains une offre de prolongation d’après L’Équipe , mais il n’a pas encore fait savoir s’il évoluera encore sous les couleurs de l’OM la saison prochaine. Selon Daniel Riolo, l'incertitude autour de l’avenir d’Alexis Sanchez n’est pas un frein aux mouvements de l’Olympique de Marseille sur le marché des transferts. Toutefois, l’argent investi cet hiver pour recruter Ruslan Malinovskyi, Azzedine Ounahi et surtout Vitinha, ainsi que les difficultés récurrentes du club à vendre, risquent de bloquer les dirigeants marseillais.

«L'OM a dépensé beaucoup d'argent cet hiver et Longoria ne sait pas vendre»