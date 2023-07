PSG : Il veut jouer avec Mbappé, une nouvelle annonce tombe

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Très actif l’été dernier sur le mercato des milieux de terrain, le PSG a remis le couvert avec Manuel Ugarte. En mars dernier, Le 10 Sport confirmait que Paris avait un œil sur Manu Koné. L’international espoir français, qui se voit bien jouer avec Kylian Mbappé, s’est confié sur son avenir.

Et si le PSG recrutait encore au milieu de terrain ? Comme l’a confirmé Le 10 Sport en mars dernier, Manu Koné figure bien dans les petits papiers du PSG. Même si le club de la capitale n’avait pas encore tranché définitivement sur cette piste, le joueur du Borussia Monchengladbach, lui, a déjà envoyé un premier message au PSG… et à Kylian Mbappé. « Je ne me réveille pas tous les jours en pensant que je veux jouer avec Mbappé. Mais c’est clair que si on peut évoluer avec de si grands joueurs, on apprend beaucoup. C’est bien sûr attrayant (…) Je peux m’imaginer beaucoup de choses. Mais j’ai un contrat jusqu’en 2025 et je me concentre uniquement sur Gladbach », confiait récemment l’international espoir français.

Manu Koné reste tranquille pour son avenir

Dans un entretien accordé à L’Équipe Magazine , Manu Koné s’est exprimé sur son avenir. Et qu’il s’écrive au PSG ou ailleurs, le joueur formé à Toulouse semble serein : « Dans ma tête c'est chill, c'est easy, c'est tranquille, c'est mou, ça pense à rien, tout va bien. Plus t'y penses, plus tu stresses. Après tu dors moins... Je dors bien, là, en rêvant de tout et de rien. Il se passera ce qu'il se passera. C'est pas à 22 ans que je vais pleurer ! ».

«Tout ça ne me fait pas peur»