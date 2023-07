PSG : Coup de théâtre pour Mbappé, c'est la panique sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu'il ait décidé de ne pas activer l'option dans son contrat pour prolonger automatiquement d'une saison, Kylian Mbappé n'est pas encore assuré de partir libre en 2024. Et pour cause, une prolongation est toujours possible. Et c'est d'ailleurs l'issue que craint le Real Madrid.

L'issue du feuilleton Mbappé demeure encore incertaine. Et pour cause, l'attaquant du PSG a refusé d'activer la clause présente dans son contrat qui lui permettait d'étendre son bail d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en 2025. Par conséquent, s'il n'est pas vendu cet été, Kylian Mbappé pourrait partir libre en 2024. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle connue il y a un et qui avait finalement vu le crack de Bondy prolonger au PSG.

«Personne à Madrid n'exclut que le joueur renouvelle»

Et le Real Madrid n'est pas dupe dans ce dossier comme l'assure Antón Meana. « Il est vrai que certains au sein du club voient dans les dernières déclarations aux médias français les premiers clins d'œil pour quitter le PSG, mais personne à Madrid n'exclut que le joueur renouvelle. Ils l'ont déjà vu une fois », lâche le journaliste de La Cadena SER au micro d'El Larguero.

Un départ compliqué cet été ?