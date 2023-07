En feu sur le mercato, le PSG annonce un très joli coup

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif depuis le début du mercato, le PSG n'en finit plus d'annoncer des recrues. C'est désormais autour de Cher Ndour de s'engager officiellement avec le club de la capitale. Le jeune milieu de terrain italien débarque libre en provenance de Benfica et s'engage à Paris jusqu'en 2028.

Et de six ! Comme attendu, le PSG a profité de la nomination de Luis Enrique pour enchaîner l'officialisation des nouveaux joueurs. Ainsi, très rapidement, les signatures de Milan Skriniar et Marco Asensio ont été annoncées. Les deux joueurs débarquent libres en provenance de l'Inter Milan et du Real Madrid. Les jours suivants, ce sont trois transferts qui ont été officialisés, à savoir ceux de Manuel Ugarte (Sporting CP), Lee Kang-In (Majorque) et Lucas Hernandez (Bayern Munich). Et désormais, le club de la capitale vient d'annoncer sa sixième recrue de l'été.

Cher Ndour signe au PSG

En effet, par le biais d'un communiqué, le PSG a annoncé la signature de Cher Ndour. « Le Paris Saint-Germain a le plaisir d’annoncer la signature de Cher Ndour. Le milieu de terrain de 18 ans a paraphé un contrat de cinq ans avec le Club. Il portera le numéro 27 », peut-on lire. Présenté comme un grand espoir du football italien, le milieu de terrain s'engage libre avec le club de la capitale après la fin de son contrat avec Benfica. Présent à Malte où se dispute l'Euro des moins de 19 ans, Cher Ndour défiera l'Espagne pour une place en finale du tournoi. Titulaire indiscutable dans l'entrejeu de l'Italie, il a inscrit un but. Il rejoindra donc le PSG à l'issue du tournoi qui s'achève dimanche.

Et maintenant, place à un attaquant ?

Les six joueurs attendus au PSG ont donc désormais été officialisés, désormais, il faudra surement se montrer un peu patient. Le club de la capitale va effectivement tenter de renforcer son secteur offensif. Un recrutement qui dépendra essentiellement de l'avenir de Kylian Mbappé. Mais même si le crack de Bondy reste, le PSG recrutera au moins deux éléments offensifs d'envergure. Les pistes menant à Bernardo Silva, Dusan Vlahovic, Harry Kane ou encore Randal Kolo Muani circulent avec insistance ces dernières semaines.