Mercato : Surprise, une folie à 200M€ est réclamée au PSG

Conseiller sportif du PSG, Luis Campos travaille depuis plusieurs mois sur le dossier Victor Osimhen. Le buteur nigérian est l'un des nombreux joueurs suivis par le dirigeant portugais. Le Napoli n'est pas fermé à un départ, mais sous certaines conditions. Son président Aurelio De Laurentiis s'est adressé directement à Nasser Al-Khelaïfi ce lundi soir.

Au PSG, les chantiers sont nombreux. L'un d'eux concerne le poste de numéro 9. Ces dernières années, le club parisien a manqué d'un véritable renard des surfaces, un finisseur capable d'enquiller les buts comme pouvaient le faire il y a quelques années Edinson Cavani et Zlatan Ibrahimovic. Ce profil, on ne le trouve pas actuellement au PSG. Luis Campos est conscient de cette lacune et souhaite s'attacher les services d'un véritable numéro 9. Les pistes les plus chaudes mènent à Randal Kolo Muani, Harry Kane, mais aussi Victor Osimhen.

« Si une proposition plus qu'indécente arrive... »

Problème pour le PSG, le Napoli ne semble pas disposé à libérer Osimhen. « Nous verrons Victor Osimhen porter notre maillot la saison prochaine, c'est sûr » a lâché Aurelio de Laurentiis, président du Napoli, avant de préciser ses propos. Selon lui, un transfert du Nigérian pourrait voir le jour cet été, mais seulement en cas d'offre XXL. « Ensuite, si une proposition plus qu'indécente arrive, nous passerons à autre chose et trouverons un autre top talent comme nous l'avons fait avec Kvaratskhelia et Osimhen » a confié le dirigeant italien dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Le Napoli lance un appel au PSG