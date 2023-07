Mercato : Le PSG menace Mbappé, l’annonce fracassante de Riolo !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé est poussé vers la sortie par le patron du PSG en raison de son refus de prolonger son contrat. D’après Daniel Riolo, Mbappé ne pliera pas et restera à Paris la saison prochaine quelle que soit la sanction sportive du PSG.

Le PSG est en pleine guerre civile et publique contre Kylian Mbappé. Lors de la présentation de Luis Enrique mercredi dernier en tant que coach du Paris Saint-Germain, le président Nasser Al-Khelaïfi a lancé un ultimatum à Mbappé et à son entourage : une prolongation de contrat signée ou un transfert avant la fin du mercato estival.

Le PSG demande une somme astronomique pour le transfert de Mbappé

RMC Sport annonçait la semaine dernière que le PSG aurait fixé le prix de départ de Kylian Mbappé à 200M€. Pire, d’après la Gazzetta dello Sport, le Paris Saint-Germain serait bien plus gourmand en réclamant 300M€. Mais Kylian Mbappé a toujours dit, que ce soit avant l’envoi du courrier dans lequel il confiait son refus de prolonger son contrat ou bien après, qu’il ne quittera pas le club de la capitale avant la fin de la saison prochaine.

«Même s’ils assument jusqu’au bout et mettent Mbappé sur le banc, Mbappé reste au PSG»