Mbappé veut claquer la porte, le PSG prêt à lui faire vivre l’enfer

Axel Cornic

Avec son annonce, Kylian Mbappé a remis en question tous les plans à court terme du Paris Saint-Germain. Car après avoir perdu Lionel Messi, le club de la capitale pensait pousser vers la sortie Neymar et démarrer un tout nouveau cycle avec la star française à sa tête. Tout est partis en fumée et désormais, on semble assister à une véritable guerre entre l’un des joueurs les plus suivis au monde et son propre club.

On se demande bien jusqu’où ça va aller. Depuis que le départ libre de Kylian Mbappé en juin 2024 est devenu une réalité, rien ne va plus au PSG. Le président Nasser Al-Khelaïfi serait en effet furieux et désormais, au sein du club parisien on s’affaire pour trouver une solution au transfert du prodige tricolore, afin de ne pas vivre un véritable désastre dans un an.

Mbappé souhaite rester une saison de plus, mais...

Le problème, c’est que Mbappé n’a aucune intention de partir cet été. Il l’a dit et répété : il souhaite disputer sa dernière saison au PSG, avant de partir sans activer l’année supplémentaire en option présente dans son contrat. D’ailleurs, cela pourrait lui permettre d’empocher un véritable pactole avec les différentes primes reçues au PSG, avant celle qui l'attend à la signature avec le Real Madrid.

Le PSG souhaiterait « polluer » sa vie