Le Real Madrid vend la mèche pour Mbappé !

Entre Kylian Mbappé et le PSG, le torchon semble déjà brûler alors qu'il reste plus d'un mois avant la clôture du mercato estival. Le club parisien aurait fixé un énorme prix pour un éventuel transfert du meilleur buteur de son histoire. Mais au Real Madrid, on serait prêt à attendre. Explications.

Dans le cadre du mercato estival du PSG, il faudrait s’attendre à ce que le feuilleton Kylian Mbappé continue d’animer l’actualité du Paris Saint-Germain. Et, en raison du ras-le-bol du président Nasser Al-Khelaïfi causé par la décision de Mbappé de ne pas rallonger son contrat et par les propos virulents du champion du monde tricolore envers le PSG, une vente serait dans les petits papiers du club parisien.

Le PSG aurait fixé le prix du transfert de Mbappé à 300M€

La Gazzetta dello Sport a même fait part ces dernières heures d’une décision du PSG concernant le montant de l’opération. En effet, le média italien explique que le Paris Saint-Germain fixerait le prix de départ de Mbappé à 300M€, soit 100M€ de plus que l’information communiquée par RMC Sport la semaine dernière et surtout, qui va à l’encontre de ce que le journaliste Fabrizio Romano faisait part pour CaughtOffside samedi. Le président Al-Khelaïfi semblerait attendre la réponse finale du clan Mbappé avant de fixer une quelconque indemnité de transfert.

Le Real Madrid va jouer sans attaquant cette saison