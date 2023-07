Un crack débarque au PSG, une grosse erreur est annoncée

Alexis Brunet

Le PSG se montre particulièrement actif sur le mercato cet été. Luis Campos a déjà réussi à faire venir pas moins de cinq renforts, et ce n'est pas fini. Kang-in Lee fait partie des heureux élu. Le Sud-Coréen est arrivé en provenance de Majorque, mais Paris a peut-être commis une grosse erreur en le recrutant.

La dernière saison du PSG n'a pas été une franche réussite. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cela. D'abord, la Coupe du Monde a causé beaucoup de mal aux Parisiens. On a clairement vu une différence entre l'avant, et l'après mondial. De plus, de nombreux joueurs se sont blessés, c'est le cas pour Neymar, et Presnel Kimpembe entre autres, deux titulaires du club de la capitale.

Campos est en feu sur le mercato

Mais l'un des soucis principaux du PSG a été le mercato. Luis Campos s'est un peu trompée l'été dernier, et de nombreux éléments n'ont pas donné satisfaction, comme Hugo Ekitike, ou bien Carlos Soler. Le conseiller football parisien se sait attendu, et il a donc décidé de mettre les bouchées doubles cet été. Pas moins de cinq joueurs ont signé à Paris. Le Portugais a notamment mis la main sur le prometteur milieu de terrain offensif de Majorque, Kang-in Lee.

Neymar se prend un énorme stop pour son transfert du PSG https://t.co/KtyIc2limm pic.twitter.com/QXzqJXl9cy — le10sport (@le10sport) July 10, 2023

«Pour moi, ce n'est pas forcément un bon choix de sa part»