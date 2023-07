Transfert à 180M€ au PSG, une annonce tombe

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A la recherche d'un buteur, le PSG a ciblé plusieurs profils, notamment celui de Victor Osimhen. Un joueur, que Luis Campos avait ramené en France, au LOSC, il y a quelques années. Mais à moins d'une offre « indécente », le buteur nigérian devrait poursuivre sa carrière au sein de son équipe, le Napoli.

Après un début de mercato discret, le PSG a poussé sur l'accélérateur ces derniers jours. Le club parisien a officialisé l'arrivée de cinq recrues : Milan Skriniar, Marco Asensio, Manuel Ugarte, Kang-In Lee et Lucas Hernandez. Mais le recrutement est loin d'être terminé. Luis Campos est loin d'être rassasié et souhaite un profil offensif au milieu de terrain (Bernardo Silva ?), mais aussi un numéro 9. Pour le poste d'avant-centre, quatre noms ressortent : celui de Dusan Vlahovic (Juventus), Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort), Harry Kane (Tottenham) et enfin Victor Osimhen. Mais pour le joueur du Napoli, l'affaire est bien mal engagée.

Le Napoli annonce la couleur pour Osimhen

Malgré la proximité entre Luis Campos et le clan Osimhen, le PSG aura du mal à s'attacher les services du numéro 9 principalement en raison de la position du Napoli et de son président Aurelio De Laurentiis. « Nous verrons Victor Osimhen porter notre maillot la saison prochaine, c'est sûr » a confié le dirigeant italien dans des propos rapportés par Fabrizio Romano.

Le Napoli ouvre la porte