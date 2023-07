Transferts : Le PSG se prépare pour un coup à 117M€

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

A la recherche d’un buteur pour étoffer son attaque, le PSG a jeté son dévolu sur Harry Kane. L’attaquant de Tottenham est sur le départ et le Bayern Munich est le grand favori pour se l’offrir. Mais les exigences des Spurs, qui attendent 117M€, pourraient bien freiner le club bavarois.

Même si le PSG n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec Kylian Mbappé la saison prochaine, la grande priorité du club de la capitale est de recruter un attaquant de pointe. Plusieurs dossiers sont étudiés par le PSG, dont celui menant à Harry Kane. L’attaquant de Tottenham est à un an de la fin de son contrat et il souhaite aller voir ailleurs.

Le PSG et le Bayern Munich rêvent de Kane

Forcément, le PSG veut saisir sa chance. Mais la concurrence ne laissera pas beaucoup d’espoir au club de la capitale, à commencer par le Bayern Munich. Depuis le départ de Robert Lewandowski, le champion d’Allemagne est orphelin d’un numéro 9.

Tottenham attend 117M€