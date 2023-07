PSG : Le Qatar rêve d’un grand buteur, cette réunion peut tout changer !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’un avant-centre est espéré au PSG, le président Nasser Al-Khelaïfi en pince pour Harry Kane, qui vient d’entrer dans sa dernière année de contrat. Tottenham espère encore le conserver et le nouvel entraîneur des Spurs prévoit de s’entretenir avec l’international anglais pour le convaincre de rester.

Déjà actif sur le mercato avec cinq recrues au compteur, le PSG prévoit de frapper fort en attaque. Comme l’expliquait récemment Le Parisien , le profil d’Harry Kane plairait particulièrement à Nasser Al-Khelaïfi alors que d’autres joueurs figurent également sur la short-list parisienne (Osimhen, Vlahovic, Ramos, Kolo Muani). Alors que le Bayern Munich est aussi positionné et aurait les faveurs de l’attaquant anglais, Tottenham n’a pas baissé les bras.

Harry Kane de retour à Tottenham

Les Spurs souhaitent en effet conserver Harry Kane, dont le bail expire en juin 2024. L’international anglais fait son retour à l’entraînement ce mercredi, et le nouvel entraîneur Ange Postecoglou prévoit de s’entretenir avec lui pour le convaincre de rester, avec un plan en tête.

« La première conversation ne portera pas sur l'argent ou le contrat »