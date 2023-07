PSG : Une nouvelle offre est imminente pour cet énorme transfert

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En quête absolue d’un numéro 9 sur ce mercato estival, le PSG a toujours un œil sur le dossier Harry Kane. L’attaquant anglais souhaite absolument quitter Tottenham et refuse de prolonger. Néanmoins, Kane privilégie un transfert au Bayern Munich qui a déjà fait deux offres. Une troisième serait en préparation.

Le dossier de l’attaquant commence à devenir un sujet sérieux du côté du PSG. La piste Victor Osimhen semble écartée vu le coût de l’opération, celles menant à Randal Kolo Muani et Dusan Vlahovic prennent de l’importance, sans oublier le dossier Harry Kane. L’attaquant de Tottenham est toujours un objectif du PSG, même si la concurrence du Bayern Munich risque de poser de gros problèmes.

Le Bayern prépare une troisième offre

D’après les informations d’ ESPN , Harry Kane souhaiterait absolument rejoindre le Bayern Munich. L’attaquant anglais refuse de prolonger son contrat avec Tottenham, lui qui est encore lié aux Spurs pour une saison. Deux offres ont déjà été faites par le Bayern Munich et une troisième pourrait bien arriver. Le PSG a du retard mais si le Bayern n’offre pas ce que Tottenham demande, il y aura une occasion à saisir.

«Je n'ai reçu aucune assurance que Harry Kane allait rester»